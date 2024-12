Caminhão perde o freio e provoca acidente com seis veículos na Washintgon Luís

Compartilhar no facebook

Na tarde desta quarta-feira (18), um acidente envolvendo um caminhão VW 24.280 e outros seis veículos foi registrado na rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido interior/capital, em Rio Claro. De acordo com a Artesp, o veículo apresentou uma falha no sistema de freios enquanto trafegava pela faixa da esquerda, resultando na perda de controle.

O caminhão colidiu na traseira de outro veículo e os demais acabaram se envolvendo no engavetamento. O caminhão ainda colidiu contra a barreira de concreto que divide as pistas. Apesar da gravidade do acidente e dos danos materiais, nenhuma das pessoas envolvidas sofreu ferimentos.

