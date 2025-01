Caminhão perde controle e desliza na rodovia Washington Luís após passar por poça de óleo

Compartilhar no facebook

Crédito: Artesp

Na tarde desta quinta-feira (30), um caminhão perdeu o controle e deslizou na pista ao passar por uma poça de óleo, na altura do quilômetro 196 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí/SP. Segundo informações colhidas no local, o veículo trafegava normalmente no sentido interior/capital quando encontrou a substância escorregadia na pista, ocasionando o deslizamento da traseira. Em seguida o caminhão colidiu contra a defensa metálica.

Apesar do susto, o motorista não se feriu. O trânsito ficou interrompido até a retirada do veículo com apoio de funcionários da concessionária.

