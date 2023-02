Caminhão colide em árvores e mata motorista em cidade da região

SIGA O SCA NO

Crédito: Portal Thati

Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na manhã desta terça-feira, 14, na rua Max João Waldemar Jentzsch, no Planalto Verde, em Ribeirão Preto.

Informações iniciais que o acidente teria sido devido a um problema de ordem mecânico. Um caminhão carregado com tijolos ficou sem freio em uma descida e o motorista perdeu o controle, colidindo em algumas árvores.

Com os seguidos impactos, a carga prensou a cabine contra as árvores. Dois ajudantes que estavam no veículo, conseguiram sair antes das colisões. O motorista não teve a mesma sorte e ficou preso entre às ferragens. Ele foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

