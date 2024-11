Caminhão carregado com botijões de gás tem princípio de incêndio na SP-225

O Na tarde desta segunda-feira (4) foi registrado um princípio de incêndio em um caminhão carregado com botijões de gás que transitava pela rodovia SP-225, em Itirapina. Informações da Artesp indicam que o incidente teve início no rolamento da roda, que superaqueceu e causou o início de incêndio no pneu. A situação, no entanto, foi rapidamente controlada com o apoio de um caminhão pipa que passava pelo local.

De acordo com testemunhas, o incêndio poderia ter se alastrado, mas a ação rápida dos presentes e do motorista do caminhão pipa evitou danos maiores e garantiu a segurança de todos.

