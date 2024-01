Camila Matte é encontrada m0rta, afirma site

Camila Matte - Crédito: reprodução/redes sociais/arquivo pessoal

A ultramaratonista Camila Matte foi encontrada mOrta na tarde desta terça-feira (16), no local conhecido como “Morro do Cristo”, em Leme. As informações são do site “O Popular”. Ainda não há detalhes sobre a causa. A Polícia Civil, bem como a perícia foram acionadas e estão a caminho do local.

Camila estava desaparecida desde o último domingo, quando saiu de casa em Leme dizendo que iria almoçar na casa dos pais, em São Carlos. Desde então não foi mais vista.

O marido e amigos se mobilizaram para tentar encontrá-la. Até uma aeronave e motos foram utilizadas nas buscas, mas sem sucesso.

