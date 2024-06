Câmeras de segurança registram acidente que terminou com a morte de jovem; veja vídeo

SIGA O SCA NO

Câmeras de segurança registraram o trágico acidente que terminou com a morte da jovem Damares de Jesus da Silva, de 21 anos, na manhã do último sábado na vicinal Manoel de Abreu, em Araraquara.

As imagens mostram o condutor da motocicleta transitando pela via, quando perde o controle do veículo e atinge uma árvore.

O Corpo de Bombeiros e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas a jovem já estava sem vida quando chegaram ao local. O motociclista sofreu escoriações.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

