Câmera de segurança flagra garota de programa cometendo homicídio

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma garota de programa de 39 anos mata o pedreiro Douglas Rodrigues da Silva de 33, a facadas. O crime aconteceu na frente de um motel na madrugada no sábado (7), no Jardim Arco Íris, em Araraquara.

Segundo boletim de ocorrência a vítima estaria tentando apartar uma briga, entre a mulher e um amigo de 38 anos que teria começado na Rua dos Eletricitários. No vídeo é possível ver que ela desce com uma faca, em direção aos homens e os esfaqueia.

O pedreiro ficou gravemente ferido no peito e abdômen e o pintor teve ferimentos no braço. Eles foram socorridos pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu até a Santa Casa da cidade.

Douglas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no hospital e o amigo recebeu atendimento médico e teve alta. O corpo do pedreiro foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara e depois foi liberado para velório e sepultamento, mas o local da cerimônia de despedida não foi divulgado.

A garota de programa foi presa por policiais militares em frente ao motel onde aconteceu o crime, na Avenida Engenheiro Camilo Dinucci e o que chama a atenção é que logo após esfaquear os dois homens, ela teria tomado banho e aguardado a chegada da PM ainda no local. Ela foi levada para o Plantão Policial, onde um boletim de ocorrência foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio.

A mulher segue presa na Penitenciária Feminina de Guariba aguardando julgamento. As imagens contestam a versão apresentada pelo amigo de Douglas inicialmente e a CPJ (Central de Polícia Judiciária da Polícia Civil segue investigando o caso.

