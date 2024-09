Brotas Rock 2024: Festival agita o interior paulista com música e aventura

Evento gratuito reúne 16 bandas em dois palcos nos dias 14 e 15 de setembro na capital do ecoturismo - Crédito: Divulgação

A cidade de Brotas se transformará no epicentro do rock com a chegada da 11ª edição do Brotas Rock. O evento, que é gratuito, acontece entre os dias 14 e 15 de setembro e promete agitar a região com duas noites de muito som, reunindo bandas consagradas e novos talentos no Ginásio de Esportes Jorge Atalla (Brotão).

O Brotas Rock terá dois palcos e uma infraestrutura completa para receber os amantes da música com conforto e segurança. O evento contará com apresentações de bandas de rock clássico, indie e pop rock, proporcionando uma experiência musical diversificada para todos os gostos. Além disso, o festival terá praça de alimentação, beer park com as cervejarias artesanais de Brotas, espaço kids, loja de suvenires e feira de artesanato.

No dia 14, a banda Dead Fish sobe ao palco às 21h30 para encerrar a primeira noite do festival com muito hardcore. Já no dia 15, a banda Supercombo fará o encerramento com um show especial, também às 21h30, garantindo que o Brotas Rock termine em grande estilo.

