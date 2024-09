Briga por barulho de crianças termina em morte na região

SIGA O SCA NO

Imagem ilustrativa - Crédito: divulgação

Um desentendimento entre vizinhos por conta de barulho de crianças teve um desfecho trágico na madrugada deste domingo (8) em Bauru. Um homem de 35 anos, autônomo, foi morto a facadas após uma discussão em um condomínio no Núcleo José Regino.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, encontrando a vítima já sem vida na garagem.

De acordo com testemunhas, a vítima e o autor da facada, discutiram por causa da barulho das crianças, entre elas, filhos do autor do homicídio.

O pai foi até o apartamento do vizinho que se armou com uma faca de cozinha, mas foi desarmado e esfaqueado várias vezes pelo autor.

A faca utilizada no crime, sem o cabo, foi encontrada no local, enquanto que o acusado fugiu.

A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias do crime e localizar o autor.

Leia Também