Bombeiros retomam buscas por mãe e filho desaparecidos após enxurrada

Bombeiros retomaram as buscas na manhã desta quinta-feira - Crédito: Foto: Daniela Branco/Portal Ternura

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta quinta-feira (5) as buscas por Karen Silva, de 27 anos, e seu filho Josué, de 5, desaparecidos desde a tarde da última terça-feira (3), em Ibitinga (SP).

Ambos, de origem venezuelana, foram arrastados por uma enxurrada enquanto tentavam atravessar a Avenida Carolina Gereto Dall’Acqua. A força da água os levou até o Córrego Saltinho, após fortes chuvas atingirem a região.

As buscas tiveram de ser interrompidas ainda na noite de terça-feira devido ao grande volume de água e à baixa visibilidade. Os trabalhos foram retomados na quarta-feira (4) e continuaram ao longo do dia, mas sem sucesso.

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, o volume de chuva registrado nas 24 horas que antecederam o acidente foi de 18,5 mm, o que contribuiu para o aumento da força das correntezas.

Karen e Josué estavam hospedados em um hotel próximo ao local onde ocorreu o incidente. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e tentam localizar familiares das vítimas para prestar apoio.

Apesar dos esforços das equipes de resgate, o nível elevado do córrego e as condições climáticas adversas têm dificultado os trabalhos. As buscas continuam, com a esperança de localizar mãe e filho.

Colaborou Flávio Fernandes

