Bitrem tomba na Washington Luís

A parte traseira dr um bitrem tombou na rodovia Washington Luís na noite deste sábado (2) na altura de Catanduva. O acidente ocorreu quando o veículo seguia no sentido sul, e, segundo relatos do motorista, dois pneus estouraram.

Com o estouro, a segunda parte da composição do caminhão tombou sobre a faixa da direita, espalhando parte da carga de sucata na faixa de rolamento e no acostamento. Apesar do susto, o motorista conseguiu escapar ileso.

O acidente causou congestionamento na rodovia, com equipes de resgate e guincho acionadas para a remoção da carga e do veículo tombado.

