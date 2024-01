Biblioteca Municipal de Ibaté oferece leitura e jogos nas férias

Crédito: Divulgação

Com a chegada das férias escolares, muitas crianças acabam ficando entediadas. Que tal ir à biblioteca para momentos de lazer?

A biblioteca de Ibaté oferece espaços aconchegantes e climatizados onde os leitores podem desfrutar da leitura, podem se reunir para jogar, realizar atividades de pintura a lápis de cor e giz de cera e também utilizar os computadores de acesso público para navegar na Internet (Acessa Ibaté).

A biblioteca conta com um acervo com mais de 18 mil obras de diversos gêneros como infantil, infantojuvenil, clássicos nacionais, estrangeiros, e best-sellers de inúmeras categorias. Para os leitores que quiserem fazer empréstimo domiciliar, basta apenas realizar um cadastro, apresentando RG e comprovante de endereço atualizado. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável para realizar o cadastro de empréstimo e também para utilizar os terminais de computadores.

E para quem gosta de acompanhar as redes sociais da biblioteca, a bibliotecária Letícia Silveira Toniolo pede para que fiquem atentos, pois vem novidade por aí. “Em 2023, a biblioteca de Ibaté foi mais uma vez contemplada por um edital do governo do Estado de São Paulo, o edital “Histórias em quadrinhos e literatura infantil e juvenil” e receberá, no início de fevereiro, mais duzentos títulos inéditos para compor seu acervo.

Por isso, não deixem de conferir e seguir as redes sociais da biblioteca para ficarem sabendo das novidades em primeira mão, e é claro, não deixem de visitar a biblioteca da sua cidade”, disse.

Serviço

A Biblioteca Municipal de Ibaté está localizada na Avenida São João, nº 742, Centro, Ibaté.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. Telefone e Whatsapp: (16) 3343-3067.

Facebook: www.facebook.com/bibliotecadeibate /

Instagram: @bibliotecadeibate

