Bairros de Ibaté podem sofrer com falta d’água

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DAE) de Ibaté informa que o fornecimento de água no Jardim Icaraí, Residencial Mariana e Aparecidinha, pode ficar comprometido nas próximas horas devido ao rompimento de um cano de rede nas proximidades.

A equipe do DAE se encontra no local desde as primeiras horas do dia providenciando os reparos necessários, para que dentro das possibilidades técnicas o reparo seja concluído e o abastecimento normalizado o mais breve possível.

O DAE reforça a importância de se ter uma caixa d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), pois ela garante o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição.

É importante evitar o desperdício de água no dia a dia. Contamos com a compreensão de todos!

