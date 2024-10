Bairros de Ibaté ficam sem fornecimento de água após rompimento de tubulação

SIGA O SCA NO

15 Out 2024 - 13h23

15 Out 2024 - 13h23 Por Redação

Crédito: Agência Brasil

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Ibaté informa que, devido ao rompimento de uma tubulação principal de distribuição, será necessário interromper o fornecimento de água nos bairros Jardim Santa Terezinha, Jardim Menzani e Jardim do Bosque. A manutenção corretiva para o reparo da tubulação está prevista para durar aproximadamente 2 horas.

As equipes técnicas do DAE já estão mobilizadas e empenhadas em realizar o conserto de maneira rápida e segura, visando a normalização do abastecimento o mais breve possível. Assim que os reparos forem concluídos, o fornecimento de água será restabelecido de forma gradativa.

