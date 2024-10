Azul Linhas Aéreas inicia voos entre Araraquara e Campinas

SIGA O SCA NO

14 Out 2024 - 13h38 Por Da redação

Avião ATR 72-500 utilizado nas operações - Crédito: Flávio Fernandes

A Azul Linhas Aéreas iniciou nesta segunda-feira os voos diretos entre Araraquara e Campinas, com quatro frequências diárias. A nova rota, resultado de uma parceria entre a companhia aérea, a Prefeitura de Araraquara e o governo estadual, visa facilitar a conexão entre as duas cidades e oferecer mais opções de viagens aos moradores da região.

Os voos decolarão do Aeroporto Bartolomeu de Gusmão com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos em horários estratégicos para atender à demanda dos passageiros. A partir de Campinas, os passageiros poderão conectar-se a mais de 60 destinos nacionais e internacionais.

Com tempo estimado de 50 minutos a viagem realizados no avião ATR 72-600, os voos partem do Bartolomeu de Gusmão às: 6h30; 10h40; 15h30; 19h20. E retornam de Viracopos às: 10h10; 15h00; 18h50; 23h25

