Azul inicia operações em Araraquara com quatro voos diários para Campinas

Turbo hélice ATR 72-600 com capacidade para 70 passageiros será utilizado nos voos entre Araraquare e Campinas - Crédito: divulgação/Azul

Os quatro voos da companhia Azul serão operados com a aeronave ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros, partirão de Araraquara, do Aeroporto Bartolomeu de Gusmão, a partir do dia 14 de outubro, às 6h30, 10h40, 15h30 e 19h20, e retornam de Viracopos às 10h10, 15h, 18h50 e 23h25.

As vendas já estão disponíveis no site da Azul, na Central de Vendas ou nas agências de viagens parceiras. Os Clientes da Azul desfrutarão de toda a

experiência proporcionada pela companhia em suas viagens pelo país, incluindo snacks e bebidas à vontade.

Leia Também