Avião da FAB cai em Pirassununga

Nesta sexta-feira (01/11), duas aeronaves modelo T-27 Tucano, pertencentes à Força Aérea Brasileira (FAB) e utilizadas em treinamento de cadetes da Academia da Força Aérea (AFA), colidiram durante um voo de instrução na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo.

De acordo com informações da FAB, uma das aeronaves conseguiu pousar em segurança após o incidente. A segunda aeronave foi direcionada para uma área desabitada, onde o piloto realizou o procedimento de ejeção com sucesso e foi resgatado por uma equipe de salvamento da FAB.

Para apurar as causas do acidente, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) iniciou investigações com o objetivo de identificar os fatores que possam ter contribuído para o ocorrido.

