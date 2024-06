Avião cai e mata piloto em cidade de região; veja vídeo

Crédito: reprodução

[Bauru, SP] - Na manhã desta segunda-feira (10), o Aeroclube de Bauru foi palco de uma tragédia. O piloto Igor Reis, figura icônica da esquadrilha acrobática ACRO e conhecido nacionalmente como "Barão Vermelho" por conta de seu famoso biplano vermelho e branco, faleceu em um acidente.





A aeronave que ele estava caiu e pegou fogo, causando sua morte instantânea. No final de semana, Igor, havia participado de uma apresentação no Arraiá Aéreo, um dos maiores eventos de aviação do país organizado pelo astronauta e senador Marcos Pontes.



As causas do acidente serão investigadas.

