Atuação conjunta entre GCM e PM, inibe tráfico de drogas em Ibaté

A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar de Ibaté, realizaram neste sábado (30), uma operação visando inibir o tráfico e uso de drogas em praças e logradouros públicos na cidade.

Durante as ações, na Praça do Jardim Icaraí, uma abordagem resultou na detenção de A.S.G, 18 anos, que ao avistar as viaturas tentou empreender fuga, mas foi interceptado pelas autoridades, sendo encontrado R$ 36,00 em dinheiro, 34 pinos de cocaína e 2 trouxinhas de maconha com ele.

O acusado foi encaminhado ao plantão policial para as devidas providências legais.

As ações não se restringiram apenas a um ponto da cidade, sendo realizadas abordagens em diversos bairros, incluindo CDHU, Icaraí, Jardim Cruzado, Jardim Popular e Jardim Mariana, como parte do compromisso das forças de segurança com a tranquilidade e segurança da comunidade.

A Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Policia Civil, reiteram seu compromisso com a segurança pública e continuarão atuando de forma conjunta para coibir práticas criminosas e garantir o bem-estar da população de Ibaté.



