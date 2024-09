Arteris Intervias realiza feira em Descalvado para incentivar a adoção de cães resgatados nas rodovias

SIGA O SCA NO

A Arteris Intervias realiza feira de adoção para encontrar um lar cheio de amor para cães que foram resgatados nas rodovias administradas pela concessionária. A ação acontece neste sábado (28), a partir das 9h30, na Agroshop, que fica na Rua Dr. Antônio Luiz Fabiano, 62, Vila Brasil, em Descalvado.

Todos os cachorros estão em boas condições de saúde, são castrados, vacinados e vermifugados. A feira faz parte da Campanha “Me Adota”, realizada pela Arteris para incentivar a adoção de animais domésticos recolhidos nas estradas e reduzir acidentes, preservando a segurança dos usuários e da própria fauna, em alinhamento com a agenda ESG da empresa.

Os animais. passam por avaliação veterinária e recebem os cuidados necessários para recuperação, se estiverem feridos. Após a reabilitação completa e caso não haja procura por parte dos tutores no prazo de 30 dias, eles são disponibilizados para adoção. A Arteris Intervias possui diversos animais resgatados das estradas, que ficam em uma clínica parceira da concessionária e recebem todos os cuidados necessários.

O abandono de animais é crime, com punição prevista em lei, e amplia os riscos de acidentes no trânsito. A Arteris Intervias possui diversas ações junto a lindeiros visando reforçar a posse responsável dos animais e impedir que eles cheguem às rodovias – entre elas, estão cadastro e campanhas de conscientização junto aos proprietários.

Além disso, as rodovias da Arteris Intervias são monitoradas por câmeras 24h por dia e as imagens são compartilhadas com a Polícia Militar Rodoviária.

Informações e fotos dos cães disponíveis para adoção estão disponíveis no site www.arteris.com.br/nossas-rodovias/intervias/me-adota ou podem ser solicitadas pelo email: meadota.intervias@arteris.com.br.

