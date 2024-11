Araraquara realiza a 15ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ neste domingo (24)

Parada LGBTQIA+ acontece neste domingo em Araraquara - Crédito: Agência Brasil

Com o tema “Seremos Resistência”, a 15ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Araraquara acontece neste domingo (24), a partir das 15h, com concentração no Parque Infantil. O evento, que mistura arte, cultura e reivindicação, seguirá em trio elétrico até a Praça Scalamandré Sobrinho, onde diversas apresentações animarão o público.

Atrações confirmadas:

DJs: Raissa Assunção, Lipe Gonçalves, Sol Negro, Ulisses Philippelli e Thaylor.

Artistas: Yohanna Diovanna, Sumara Justi, Hella Oliveira, Ellyn Top, Lunna Dee, Maya Montenegro, Málaga Valencia, Dramachico, Sav e Braba.

Trajeto do desfile:

Parque Infantil → Rua São Bento → Av. São Geraldo → Rua Nove de Julho → Av. Bento de Abreu → Rua Dr. Gastão Vidigal → Av. La Salle → Praça Scalamandré Sobrinho.

Infraestrutura:

A Prefeitura garantirá ambulantes, banheiros químicos, bebedouros, ambulância e segurança, além de testagem e aconselhamento sobre IST/AIDS.

Segundo Lucas Dias, assessor de Políticas LGBTQIA+, a Parada é um momento de celebração e conscientização: “Comemoramos nossas conquistas e refletimos sobre os direitos que ainda precisamos alcançar”.

Serviço:

Data: 24 de novembro (domingo)

24 de novembro (domingo) Horário: A partir das 15h

A partir das 15h Concentração: Parque Infantil (Centro)

Parque Infantil (Centro) Destino: Praça Scalamandré Sobrinho (Vila Ferroviária)

Com informações do Araraquara Agora

Leia Também