Hospital faz confusão e idosa é velada por engano por outra família

Neide Basso de Oliveira, de 81 anos, foi velada pela família errada - Crédito: arquivo pessoal

Duas famílias relataram falhas graves de comunicação por parte de um hospital particular em Ribeirão Preto, envolvendo o falecimento de uma idosa e a troca de corpos no velório. O caso ocorreu no último fim de semana e gerou indignação e sofrimento para os envolvidos.

Neide Basso de Oliveira, de 81 anos, natural de Pontal, faleceu no sábado (30) na Santa Casa de Ribeirão Preto devido a complicações de uma infecção urinária. No entanto, sua família só foi informada do falecimento no domingo (1º), quando já estavam a caminho do hospital para visitá-la.

A situação se agravou com um erro envolvendo o corpo da idosa. A unidade hospitalar enviou, por engano, o corpo de Neide Basso para ser velado em Cravinhos, a 60 km de Pontal, no lugar de outra pessoa, Neide Rossi Benzi, de 73 anos, que está viva e estava internada no mesmo hospital. O equívoco foi percebido 40 minutos após o início do velório.

Em nota, a Santa Casa de Ribeirão Preto reconheceu que houve uma "inconsistência na comunicação" com as famílias. O hospital informou que as equipes responsáveis se reuniram com os familiares das duas idosas para prestar esclarecimentos e oferecer acolhimento diante da situação.

Leia Também