APIB promove reunião para fortalecer comércio no Broa

Comerciantes locais reunidos na sede da APIB - Crédito: divulgação

Na última quarta-feira (27), a Associação dos Proprietários de Imóveis no Broa (APIB) reuniu comerciantes locais em sua sede para discutir ações estratégicas para o fim de ano. A principal pauta foi a implementação de um plano especial de cupons natalinos, liderado pelo presidente Fernando, com o apoio dos diretores Eduardo Doria e Rose Dutra. A iniciativa busca estimular as vendas, destacar o comércio local e promover a união entre os empresários do Broa.

Além disso, o encontro contou com a presença de representantes da Prefeitura de Itirapina – Soraia, Isaac e Júlia – para reforçar demandas da comunidade, como:

Melhorias na gestão de resíduos na orla e nas ruas

Construção de uma rampa para barcos

Outras ações para o bem-estar da região

Com uma adesão de 99% dos comerciantes, o evento demonstrou o comprometimento e a força coletiva dos empresários locais.

A reunião também abordou estratégias de marketing para impulsionar os negócios em 2025, indicando um futuro promissor para o bairro. A APIB agradeceu a participação de todos e reforçou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e econômico da região.

