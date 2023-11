Adolescente confessa ter matado jovem e enrolado corpo em tapete

SIGA O SCA NO

Crédito: Flávio Fernandes/Colaboração

A Polícia Militar de Araraquara deteve nesta quarta-feira (29) um adolescente de 16 anos suspeito de participar da morte do jovem Cleomildo Wolter Queiroz da Silva, 26 anos. O corpo dele foi encontrado na noite do último domingo, enrolado em um tapete em uma área de mata no Jardim Brasil.

Uma equipe foi acionada via Copom na avenida Catanduva, onde o pai relatou que o filho chegou em casa e confessou que havia matado Cleomildo. O adolescente foi encontrado em um dos quartos e não ofereceu resistência. Ao ser questionado sobre o homicídio, ele confessou que matou Cleomildo a pauladas com a ajuda de um colega, também adolescente. Ainda segundo o infrator, eles resolveram cometer o homicídio, pois a vítima teria estuprado uma idosa no bairro.

O adolescente foi conduzido até a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde foi ouvido e liberado, pois a investigação estava em andamento e não constava nenhum mandado de busca e apreensão contra si. O outro menor não foi localizado.

