Corpo de homem é encontrado enrolado em tapete

Crédito: Flávio Fernandes/Colaboração

Um homem de 27 anos foi encontrado morto com sinais de violência na madrugada desta segunda-feira (27), em uma mata na avenida Pernambuco, Jardim Brasil, em Araraquara.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada no local, onde encontrou uma mulher que informou que o corpo do seu ex-marido estava no local. Os policiais entraram na mata e encontraram o cadáver enrolado em um tapete.

A vítima foi identificada como Cleonildo Wolter Queiros da Silva. O corpo foi reconhecido pelo pai que compareceu no plantão policial para registrar a ocorrência. O caso que foi registrado como homicídio vai ser investigado pela Polícia Militar. Até o momento não há nenhum suspeito.

