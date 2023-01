Acidente mata jovem em rodovia da região

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução/Fala Matão

Um acidente entre um caminhão, com placas de Itápolis, e um carro GM Vectra, preto, com placas de Matão, deixou uma jovem morta e três feridas na tarde desta sexta-feira (30) na Rodovia Laurentino Mascari (SP-333), em Itápolis.

As quatro vítimas (dois casais) que estavam no carro são moradores de Matão. O casal que estava no banco traseiro é de outro estado, mas atualmente estavam trabalhando e morando em Matão.

A vítima fatal, Graziela da Conceição Silva, 23 anos, estava no banco passageiro de trás ao lado do namorado de 19 anos. O rapaz está internado em estado grave.

O motorista do carro, de aproximadamente 40 anos, está internado em observação, sem gravidade. A esposa, de aproximadamente 30 anos, foi liberada do atendimento médico por volta das 21h.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Segundo informações, o condutor do veículo perdeu o controle de direção após o carro aquaplanar (deslizar sobre a água) e rodar na pista, invadindo o lado oposto de direção, vindo a bater a traseira do carro na frente do caminhão.

O motorista do caminhão confirmou a versão do condutor do carro ao Corpo de Bombeiros.

(Fala Matão)

