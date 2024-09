Acidente envolvendo ambulância e caminhão deixa dois feridos na rodovia Washington Luís

Um acidente envolvendo uma ambulância e um caminhão deixou duas pessoas feridas na madrugada desta terça-feira (24), , na rodovia Washington Luís, na região de São José do Rio Preto. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Base.

De acordo com informações da Artesp, a ambulância Renault Master seguia no sentido norte pela faixa da esquerda da rodovia quando colidiu na traseira de um caminhão Mercedes-Benz 1318. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Após a colisão, a ambulância ficou parada sobre a pista, obstruindo parcialmente a via, enquanto o caminhão foi parar no acostamento. Equipes do Resgate foram acionadas e socorreram o condutor e a acompanhante da ambulância, que foram encaminhados para o Hospital de Base de Rio Preto. O motorista do caminhão não se feriu e recusou atendimento médico.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e o caminhão foi liberado para seguir viagem por volta das 3h da manhã. A ambulância foi removida por um guincho particular.

