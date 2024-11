Acidente deixa motociclista morto e passageiro gravemente ferido na SP-330

Na madrugada deste domingo (24), um grave acidente foi registrado na rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro. De acordo com informações apuradas, o condutor de uma van relatou que havia parado no acostamento para verificar um barulho no veículo, quando presenciou uma moto ultrapassando um caminhão pela direita.

A moto acabou colidindo na traseira da van, tombando sobre a faixa de rolamento. Em seguida, o caminhão passou sobre a motocicleta e o condutor, que veio a óbito no local. O passageiro da moto foi socorrido em estado grave por uma equipe do SAMU e encaminhado ao pronto-socorro.

Após o acidente, o motorista do caminhão evadiu-se do local sem prestar socorro. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também