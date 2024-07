Acidente com micro-ônibus do SUS deixa cinco mortos no interior de SP

Crédito: Artesp

Um grave acidente na Rodovia Irineu Penteado (SP-191), na região de Charqueada, SP, deixou ao cinco vítimas fatais na manhã desta segunda-feira (8). A colisão envolveu um ônibus de turismo e um micro-ônibus do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com informações da Artesp, quatro vítimas fatais, que ainda não foram identificadas, estavam no micro-ônibus que havia saído de São Pedro e eram pacientes em tratamento médico. O motorista do ônibus chegou a ser encaminhado em estado grave até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. Ao menos outras seis vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais de Ipeúna, Rio Claro e Charqueada. O estado de saúde delas não foi informado.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente. As autoridades competentes estão no local para realizar a perícia e determinar as circunstâncias da colisão.

O acidente causou interdição na pista por algumas horas, ocasionando lentidão no trânsito.

