Prefeito Netto Donato anuncia tarifa zero aos finais de semana e feriados

A partir do dia 1º de maio, os moradores da cidade poderão utilizar o transporte público gratuitamente aos finais de semana e feriados. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (31/03) pelo prefeito Netto Donato e pelo vice-prefeito e secretário de Educação, Roselei Françoso, durante a apresentação por parte da empresa Rigras, concessionária do transporte coletivo, de 10 novos ônibus zero quilômetros que irão substituir os veículos com mais de 5 e 6 anos de uso. De acordo com a empresa, com essa substituição e os outros cinco veículos já substituídos, hoje a cidade conta com 15 ônibus zero quilômetro e com isso reduziu a média da frota em operação para 2,5 anos.

A gratuidade, que faz parte do plano de Governo da nova gestão e do programa de incentivo à mobilidade urbana, tem como objetivo estimular o uso do transporte coletivo, reduzir o trânsito e beneficiar economicamente a população. “Queremos facilitar o deslocamento das pessoas, incentivar o lazer, o comércio e garantir que todos tenham acesso a um transporte público de qualidade sem custos nesses dias específicos", afirmou o prefeito.

O projeto será financiado com recursos do orçamento municipal, e a gestão garante que não haverá impacto nas tarifas cobradas nos dias úteis. Além disso, a Prefeitura reforçou que o funcionamento das linhas seguirá normalmente nos dias em que a gratuidade for aplicada.

O prefeito anunciou, ainda, que a pedido da UFSCar, em breve a linha circular fará a ligação dos setores da universidade (Área Sul, Área Norte, USE, AT 5 e AT 7) realizando a mobilidade no interior do Campus de segunda a sexta, gratuitamente.

Também já foram realizadas alterações no itinerário das linhas do Jóquei Clube , Pacaembu e do Azulville para atender estudantes do período noturno da UFSCar que realizam atividades acadêmicas nos prédios AT1, AT2 e AT8. A partir desta segunda-feira, dia 31 de março, os ônibus destas três linhas já estão passando, e isso vai acontecer todos os dias, após às 21h30, pela área Sul, parando no ponto implantado recentemente pela Prefeitura Universitária da Universidade.

Para Roselei Françoso, vice-prefeito e secretário de Educação, a iniciativa busca beneficiar estudantes, trabalhadores e a população em geral, facilitando o acesso ao comércio e aos serviços da cidade.

"Esse era um compromisso de campanha que vamos cumprir com a população", afirmou o vice-prefeito.

“Nos primeiros 90 dias de gestão, o prefeito Netto Donato tem buscado identificar e atender as principais demandas da população. Entre as prioridades, o transporte público recebeu atenção especial, resultando na ampliação da frota com 10 novos ônibus e na implementação da tarifa zero aos finais de semana e feriados, a partir de 1º de maio. O transporte coletivo é essencial, e essa medida demonstra o compromisso da gestão em minimizar os problemas enfrentados pela população", destacou o presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes.

Lucão Fernandes, ressaltou, ainda, que além do transporte, a Prefeitura tem acelerado a limpeza urbana e outras ações para melhorar a infraestrutura da cidade. O Prefeito mantém diálogo com vereadores e viaja frequentemente a São Paulo e Brasília em busca de recursos para novos investimentos”.

Além do transporte, a gestão municipal tem trabalhado para melhorar outros serviços, como a limpeza urbana e a infraestrutura da cidade. A administração reforça o compromisso com políticas que atendam especialmente aqueles que mais dependem do transporte público.

