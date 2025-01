Acidente com duas carretas é registrado na Washington Luís

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Na noite desta segunda-feira (13), um acidente envolvendo duas carretas foi registrado no km 171 da rodovia Washington Luís, em Rio Claro, . Segundo relatos do condutor da carreta Scania, um veículo não identificado teria fechado a passagem na faixa da direita obrigando-o a desviar. Durante a manobra, o veículo colidiu com a traseira de uma carreta Iveco vermelha.

O impacto deixou a carreta Scania imobilizada na faixa de rolamento, causando interrupção parcial do tráfego até a chegada das equipes de atendimento.

Ambos os condutores foram socorridos pelas equipes de Resgate e encaminhados até a UPA em Rio Claro. O estado de saúde não foi informado.

Leia Também