Acidente com carreta causa interdição parcial na Washington Luís em Corumbataí

Crédito: Artesp

Um acidente envolvendo uma carreta causou interdição parcial da Rodovia Washington Luís, na altura do município de Corumbataí, na noite de quinta-feira (29).

De acordo com informações da Artesp, a carreta, que seguia sentido sul, colidiu na traseira de um bitrem que estava na faixa da direita. O impacto da batida fez com que a Volvo tombasse, bloqueando parte da pista. O bitrem também ficou imobilizado no acostamento.

O condutor da carreta relatou que ao realizar uma curva, se deparou com o trânsito lento e não conseguiu frear a tempo, atingindo a traseira do bitrem. A carga de açúcar transportada pela carreta foi parcialmente espalhada pelo canteiro central e será recolhida por uma empresa de seguros nesta sexta-feira (30).

Equipes da Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e concessionária responsável pela rodovia estiveram no local para atender a ocorrência.

