Abatedouro de São Carlos realiza processo seletivo em Ibaté

Abatedouro de frangos - Crédito: Foto: Lucas Scherer/Agência Gov

A Vista Foods, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ibaté, está promovendo um processo seletivo voltado à contratação de Auxiliares de Produção. O evento acontecerá no próximo dia 1º de novembro, sexta-feira, às 9h, no Centro Cultural de Ibaté, localizado no Jardim Cruzado. A seleção visa oferecer oportunidades de trabalho para os moradores da cidade, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social e econômico da região.

O cargo é destinado a maiores de 18 anos, e os interessados devem comparecer no horário estabelecido, portando documentos pessoais e currículo. O processo seletivo será presencial, e a Vista Foods destaca a importância da pontualidade para a participação na triagem e avaliação dos candidatos.

A Secretaria de Assistência Social de Ibaté, reconhecida por suas ações de inclusão e apoio à população, reforça a importância de parcerias como essa para promover a empregabilidade local. A secretária adjunta de Assistência Social, Amanda Affonso, reforça a relevância dessas parcerias para o desenvolvimento social da cidade. "Acreditamos que, ao promover ações como este processo seletivo em conjunto com empresas comprometidas como a Vista Foods, estamos oferecendo mais que uma oportunidade de emprego, estamos fortalecendo o vínculo entre o cidadão e o mercado de trabalho, gerando impacto positivo para as famílias de Ibaté. Nosso objetivo é continuar proporcionando caminhos para que a população tenha mais estabilidade e qualidade de vida," afirmou Amanda.

Além da possibilidade de comparecimento presencial, os candidatos também podem enviar seus currículos via WhatsApp pelo número (16) 99771-6824 ou através de QR Code, garantindo, assim, mais acessibilidade para aqueles que, por algum motivo, não possam estar presentes no local.

A iniciativa reflete a contínua busca pela melhoria das condições de trabalho e geração de emprego em Ibaté. A Secretaria de Assistência Social tem reforçado seu papel junto às empresas locais, facilitando o acesso às vagas de emprego, enquanto a Vista Foods demonstra seu comprometimento com a comunidade ao abrir essas oportunidades de trabalho para os moradores da cidade.

Leia Também