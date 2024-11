1º Encontro de veículos antigos do sudeste começa dia 29 de novembro

Com entrada gratuita para o público, o encontro será realizado na Arena Dream Car, o kartódromo de nível internacional do complexo. O evento máster da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) é uma das atrações das comemorações do primeiro ano de operação do maior polo de entretenimento do Brasil dedicado aos fãs de veículos e automobilismo. A programação inclui coquetéis, jantar, visitação ao museu e premiação dos carros que se destacarem, escolha que será realizada por um júri especializado. O primeiro lote de inscrições já se esgotou, mas ainda há o segundo, por R$ 890,00, valor que dá direito a expor até dois veículos, ao jantar com show para duas pessoas e a dois ingressos para conhecer o acervo do Dream Car Museum. Para inscrever-se, basta acessar o link www.encontro.dreamcarmuseu.com.br/sudeste.

A estimativa é que participem 500 automóveis não apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, mas também de outras regiões brasileiras. O encontro já está mobilizando apaixonados como o empresário paulistano Marco Pigossi, 23 anos, presidente do Alfa Romeo Clube do Brasil, diretor de Cultura e Juventude da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) e também integrante do grupo de trabalho jovem da Federação Internacional de Veículos Antigos (Fiva). Ele vai participar com dois veículos. Um deles é o Jaguar XK 120 OTS 1951, equipado com um propulsor 3.4 de 6 cilindros com 160 cv, acoplado ao câmbio manual de 4 marchas. Na cor prata com interior vermelho, na época chegou ao Brasil importado da França e pertenceu a José da Silva Ramos, primo do piloto Hermano da Silva Ramos. Nas décadas seguintes, teve outros donos – um dos quais perdeu o veículo após ser derrotado em uma partida de pôquer. Em 2017, acabou adquirido pela família de Pigossi. “O carro foi totalmente restaurado ao longo de quatro anos e é muito especial para todos nós”, observa.

O segundo modelo que Marco Pigossi vai levar é um MG TD 1951, equipado com um motor 1.25 litro de 4 cilindros que gera 54 cv, acoplado ao câmbio manual de 4 marchas. Esse exemplar foi importado dos Estados Unidos e, segundo ele, pertencia ao músico Leland Sklar, lendário baixista que gravou mais de dois mil álbuns em parceria com estrelas como Phil Collins e James Taylor. “Outro diferencial é a sua cor Ash Green metálica, uma tonalidade raríssima feita sob demanda”, acrescenta. O empresário avalia que o Dream Car é o local perfeito para um encontro de carros antigos. “Além do acervo do museu conter modelos fenomenais, como o Cord 812 e De Tomaso Pantera, o complexo tem opções de entretenimento para fãs de todas as gerações”, elogia.

Cadillac 1935 é o único no Brasil

Outro modelo raro que marcará presença no encontro é o Cadillac 1935 355 D Sedan na cor preta, com 57 mil milhas (91.200 km) originais, o único existente no Brasil. Equipado com motor V8 5.8 de 132 cv e câmbio manual de 3 marchas, pertence ao empresário e colecionador paulistano João Siciliano, 44 anos. A paixão por carros antigos foi herdada do pai, Romeu Siciliano, que foi um dos pioneiros do antigomobilismo brasileiro, e retransmitida ao filho, João Victor, 20. “Nossa família está há três gerações respirando veículos antigos”, observa João. Paixão que, inclusive, se transformou em negócio: a família tem, no Brasil e nos Estados Unidos, empresas especializadas na venda e importação de carros e de peças antigas. Além disso, junto com Miguel Lebre e Leonardo Forestieri, João Siciliano idealizou a Confraria Pré-Guerra, grupo focado nos carros fabricados antes da Segunda Guerra Mundial. “Com modelos como o Cadillac 1935 e tantos outros, buscamos levar o conhecimento destes veículos para colecionadores, entusiastas e, principalmente, aos jovens”, explica.

Visitantes podem conferir todas as atrações do complexo

Após conferirem os modelos expostos no 1º Encontro de Veículos Antigos do Sudeste, os visitantes poderão apreciar o acervo do Dream Car Museum, que recebe novidades todos os meses e hoje expõe 165 exemplares raros: 105 automóveis, 20 motos e 40 bicicletas. Também podem passear no mall, que tem 23 lojas e restaurantes, bem como toda a infraestrutura necessária ao conforto das famílias. Enquanto os pequenos se divertem nos brinquedos do parque temático, os adultos podem dirigir Ferrari, Porsche e Camaro na Volta dos Sonhos. Informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 3090-9147 ou pelo site www.dreamcarmuseu.com.br.

