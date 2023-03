Treinamento intensivo de primeiros socorros está com inscrições abertas

Crédito: divulgação

Quando falamos de Primeiros Socorros estamos falando na capacidade de uma pessoa ajudar a salvar uma vida.

Quando você se depara com um caso de emergência, seja ela no trânsito, no ambiente doméstico ou em um ambiente escolar, você saberia como agir? Saberia para qual número você deve ligar solicitando um atendimento de urgência? Quanto tempo você acha que uma pessoa consegue ficar sem respirar até a chegada de um socorro?

Toda e qualquer pessoa está sujeita a sofrer um acidente em diferentes situações como engasgar-se com algum alimento, sofrer uma queimadura, um choque elétrico, ser picado por algum animal peçonhento, cair e bater com a cabeça ou até mesmo ter um princípio de infarto.

O que previne sequelas e salva vidas de uma vítima podendo ser essa vítima um de nossos familiares são os Primeiros Socorros bem executado. Esses e muitos outros tipos de acidentes podem ser remediados se você souber como agir e realizar os procedimentos de forma correta.

O Intensivo de Primeiros Socorros que ocorrerá nesse sábado dia 25/03 das 08h às 17h vai lhe ensinar maneiras de como agir em caso de emergência, com um conteúdo super prático, dinâmico e com certificação ao término do treinamento. Não deixe para depois, não espere acontecer!

Capacite -se com a AVANTE

Mais informações e inscrições:

Endereço: Rua Sete de Setembro, 2247 – Centro São Carlos – SP

Telefone (16) 3413-7111 WhatsApp (16) 99636-3128 ou (16) 98170-1587

