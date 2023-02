Ronco persistente pode indicar distúrbio na saúde

Otorrinolaringologista do Hapvida NotreDame Intermédica, Carlos Diego, alerta sobre ronco persistente (Crédito: Banco de Imagem/Freepik) -

O ronco discreto é considerado normal. No entanto, se for persistente, pode indicar problemas de saúde grave, como a apneia obstrutiva do sono (SAOS), doença manifestada pela obstrução da via aérea ao nível da garganta, que leva a uma parada na respiração. O alerta é do otorrinolaringologista do Hapvida NotreDame Intermédica, Carlos Diego.

Segundo o especialista, o processo leva em média 20 segundos. Mas, pode chegar até a dois minutos e acontecer diversas vezes durante o sono. “Sem respiração, os órgãos não são devidamente oxigenados, o que aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca, além de estreitar os vasos sanguíneos”, diz.

Por sua vez, o coração precisa se esforçar mais para manter o bombeamento do sangue. “Com o desgaste, podem surgir doenças cardíacas, como hipertensão, arritmia, infarto e AVC (derrame cerebral). Além disso, a pessoa pode ter dificuldade de memória, falta de concentração, irritação e ansiedade ou depressão”, explica o otorrinolaringologista.

Diagnóstico

De acordo com Diego, por estar dormindo, muitas vezes a pessoa não percebe que ronca. Logo, alguém precisa avisá-la do que está acontecendo. “É importante aceitar ajuda! Para ter certeza do diagnóstico, o médico poderá solicitar um exame que monitora o sono com equipamentos eletrônicos, chamado polissonografia”, orienta.

Tratamento

Os tratamentos existentes são muitos e dependem do grau do problema. Às vezes uma simples mudança postural e orientação para perda de peso podem solucioná-lo. Em casos mais complexos, o tratamento inclui implantes no palato (céu da boca), dispositivos intraorais, aparelhos para auxílio respiratório e até mesmo cirurgia para desobstrução das vias aéreas superiores.

Prevenção

O especialista traz algumas dicas para prevenção:

-- Procurar ajuda especializada, de médico ou dentista, e seguir suas orientações em caso de obstrução nasal, rinite, alergia, refluxo gastroesofágico, bruxismo (ranger de dentes noturno), etc;

-- Manter o peso adequado;

-- Evitar o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas;

-- Procurar dormir de lado, utilizando colchão e travesseiro adequados;

-- Manter a pressão sanguínea em níveis adequados;

-- Praticar atividades físicas.

