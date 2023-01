Previsões para a indústria de iGaming no Brasil

Foto: Pexels -

O setor de iGaming no Brasil está em pleno crescimento. Com a previsão da regularização de cassinos online e apostas esportivas, o mercado brasileiro deve valer USD 2,6 bilhões até 2026, segundo pesquisa da KPMG. Entenda abaixo as previsões para a indústria no país e ainda escolha seu cassino favorito online Brasil. Esse rápido crescimento no setor de iGaming apresenta oportunidades emocionantes tanto para jogadores estabelecidos na indústria quanto para aqueles que desejam entrar no mercado no Brasil.

A indústria iGaming

O iGaming é uma forma de chamar jogos online que envolvem algumas apostas em dinheiro no resultado de um evento ou no próprio jogo. Um negócio predominantemente baseado na Internet que inclui apostas esportivas, cassinos online, pôquer, máquinas caça-níqueis, entre outros.

O Brasil é um excelente território para o crescimento desse setor. Segundo relatório do Delasports, o país é a nação mais populosa da América Latina, com mais de 211 milhões de habitantes. Desses, estimam-se que 75% tenham acesso à internet, tornando um local atrativo para a indústria iGaming.

Ainda, a Pesquisa Game Brasil 2022 aponta que 74,5% dos brasileiros têm costume de jogar em jogos eletrônicos. Da mesma forma, 50,4% se consideram gamers e 36,9% jogam online todos os dias. Números importantes para entender a popularidade dos iGamings no país.

A legalização do setor no Brasil

Atualmente, jogar em cassinos online e fazer apostas esportivas no Brasil é uma atividade legal, desde que as sedes das empresas em questão não estejam localizadas em território brasileiro, mas sim em um país em que há regulação.

No entanto, o país espera pela aprovação de leis mais flexíveis para os jogos de azar, que devem permitir que o país arrecade entre R$4 bilhões e R$10 bilhões nos próximos anos com a atividade.

Para isso, espera-se a aprovação da PL 442/1991, conhecida como Marco Regulatório dos Jogos, que está em tramitação e aguarda apreciação no Senado Federal. O texto do projeto de lei regulamenta os jogos de azar no Brasil, como (apostas esportivas, cassinos, bingos e jogo do bicho). A lei também deve fazer mudanças nesses jogos no ambiente online.

Também, há a expectativa da regulamentação das apostas esportivas online, prevista na Lei 13.756/2018. No entanto, o Governo Federal perdeu o prazo para essa regulamentação. Assim, espera-se quais serão os passos do próximo governo em relação ao assunto.

Após a aprovação dessas leis, o mercado iGaming deve crescer ainda mais no Brasil. Uma vez que as empresas devem ser licenciadas para operar no próprio país, gerando mais renda e atraindo mais jogadores para o setor.

Previsões para os próximos anos

O setor ainda deve crescer muito nos próximos anos. Em 2023, acontecerá no Brasil o Brazilian iGaming Summit (BiS), evento que reunirá seminários, exposições, debates e convidados especiais de todos os segmentos da indústria iGaming mundial para debater o assunto no país.

Ainda, espera-se a aprovação e regulamentação de leis que devem facilitar o setor. Outro detalhe é que os cassinos e casas de apostas esportivas devem patrocinar mais clubes de futebol, programas de TV e até atletas brasileiros.

Aliás, segundo a consultoria KPMG, a indústria iGaming no Brasil deve alcançar o valor de mercado de 2,6 bilhões de dólares até 2026.

A indústria iGaming ainda tem muito espaço para crescimento no Brasil. Espera-se que a aprovação de leis para a legalização e regulação do setor contribua para um crescimento ainda maior nos próximos anos

