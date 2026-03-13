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Prefeitura lanÃ§a programa SÃ£o Carlos Mais Bonita e inicia aÃ§Ãµes pela Zona Leste

13 Mar 2026 - 10h06Por Prefeitura Municipal de SÃ£o Carlos
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Prefeitura lanÃ§a programa SÃ£o Carlos Mais Bonita e inicia aÃ§Ãµes pela Zona Leste -

A Prefeitura de São Carlos lançou um novo programa de zeladoria urbana para cuidar da cidade de forma contínua e integrada: é o São Carlos Mais Bonita. O programa reúne diversas secretarias municipais para realizar ações coordenadas de manutenção e conservação em todos os bairros.

A proposta é unir diferentes frentes de trabalho para melhorar ruas, praças e espaços públicos, levando serviços como jardinagem, limpeza urbana, pintura de calçadas e guias, tapa-buraco, entre outras ações importantes para a conservação da cidade.

A Zona Leste foi escolhida como a primeira região a receber as equipes do programa. De acordo com a administração municipal, o objetivo é ampliar e organizar as ações de zeladoria para que elas aconteçam de forma planejada, contínua e com maior presença nos bairros. A atuação conjunta das secretarias permite mais eficiência na execução dos trabalhos e garante que diferentes necessidades da população sejam atendidas ao mesmo tempo.

Após o início pela Zona Leste, o programa São Carlos Mais Bonita será levado gradualmente para outras regiões da cidade, passando por todos os bairros. A proposta é manter um cronograma permanente de serviços, promovendo melhorias que impactam diretamente o dia a dia da população.

Além das ações da Prefeitura, o programa também reforça a importância da colaboração da população na preservação dos espaços públicos. Atitudes como evitar o descarte irregular de lixo, preservar as melhorias realizadas e comunicar problemas ou danos ao patrimônio público ajudam a manter a cidade mais organizada e agradável para todos.

Com o programa São Carlos Mais Bonita, a Prefeitura reforça seu compromisso com o cuidado da cidade e com a qualidade de vida da população.

São Carlos Mais Bonita. Amar é cuidar.
 

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