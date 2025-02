Os brasileiros podem jogar para ganhar o prêmio principal de quase R$1 bilhão do Powerball

Neste sábado, a famosa loteria Powerball dos Estados Unidos, a maior loteria mundial, entregará um prêmio extraordinário de 172 milhões de dólares, equivalente a 990 milhões de reais.

Powerball é uma das loterias mais conhecidas em todo o mundo, e não é de se surpreender: em novembro de 2022, um único bilhete vendido na Califórnia acertou os seis números e ganhou um prêmio no valor de US$ 2,04 bilhões, cerca de 12 bilhões de reais atualmente.

Graças ao TheLotter, o serviço de compra de ingressos de loteria online líder no mundo, você pode jogar os maiores prêmios internacionais online, diretamente do Brasil!

Desde seu lançamento em 2002, a TheLotter construiu uma reputação comprovada que fala por si mesma, com mais de US$ 125 milhões pagos a mais de 9 milhões de bilhetes vencedores ao redor do mundo, incluindo usuários da Colômbia, Brasil, Panamá, México, El Salvador, Costa Rica e outros países latino-americanos.

É legal jogar Powerball da Brasil?

De acordo com as regras do Powerball, não é necessário ser cidadão ou residente dos EUA para jogar as loterias dos EUA. Ao usar o serviço de ingressos de loteria online do TheLotter, você participará dos sorteios do Powerball com ingressos oficiais, tendo as mesmas chances de ganhar que qualquer outra pessoa que tenha comprado seus ingressos em uma loja física.

3 passos para jogar pelo prêmio de US$ 172 milhões

Ao jogar online com o TheLotter, você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo boleto bancário, pix e cartão de crédito.

Os ingressos do Powerball custam cerca de US$ 5 por linha, e esse valor já inclui a comissão que o site cobra pelo serviço.

Vá até a página do Powerball no TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional por linha. Clique em JOGAR na parte inferior da tela, crie sua conta e escolha o método de pagamento. Os representantes do TheLotter nos Estados Unidos comprarão o ingresso oficial em seu nome e você poderá vê-lo escaneado em sua conta pessoal antes do sorteio. Quando você ganhar, poderá aproveitar seus prêmios integralmente, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou SMS.

O que acontece se você ganhar?

Se ganhar prêmios de menos de US$ 600, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Quando ganhar o prêmio principal do Powerball, a empresa cobrirá todas as despesas de sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

Jogue hoje!

Compre seus ingressos oficiais do Powerball para o próximo sorteio no sábado, 15 de fevereiro, e tenha a chance de ganhar US$ 172 milhões!

A Lotto Direct Limited opera o TheLotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Autoridade de Jogos de Malta. Licença de referência MGA/CRP/402/2017. +18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, visite https://www.rgf.org.mt/