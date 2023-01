SIGA O SCA NO

A partir desta quarta-feira (11) A Opah Preço Único reabrirá as portas após a enchente do final do ano repleta de novidades.

A loja continua no mesmo endereço, na rua Geminiano Costa, 535, no Centro.

A melhor loja de preço único do centro de São Carlos. Qualquer peça por R$ 29,90.

Siga no Instagram: https://www.instagram.com/opah_precounico/

Leia Também