Farmácia Rosário disponibiliza novo método de Pagamento em seu Aplicativo: Convênio Empresa

Farmácia Rosário - Crédito: divulgação

Lançado em julho de 2022 o aplicativo da Farmácia Rosário vem seguindo a promessa de manter suas melhorias constantes. Atualmente através do aplicativo os clientes da farmácia conseguem fazer suas compras, analisar as promoções vigentes, falar com um farmacêutico em questão de minutos sem precisar sair de casa (esta última funcionalidade inclusive rendeu a Rosário um prêmio por inovação), agora é a vez das empresas.

A nova função permite que funcionários das empresas que mantém convênio ativo com a Farmácia Rosário, façam suas compras e recebam em casa ou na empresa, e na hora de pagar, ao invés de cartão de crédito, boleto, pix ou outras formas, possa escolher convênio empresa. Na prática isso significa que o funcionário receberá seus medicamentos e itens de higiene e beleza e o pagamento será descontado na folha de pagamento, o que dará dependendo do dia da compra ainda alguns dias para pagar, explica o gerente de marketing da rede Cinira Ambrósio.

“É uma ferramenta considerada por nós importante porque vai nos aproximar um pouco mais das empresas conveniadas, e um benefício por ser cômodo e prático aos funcionários”, complementa Cinira.

“O primeiro passo da rede será levar a solução para as empresas da região, mas aproveitará da a abrangência logística criada para atender o seu site www.farmaciarosario.com e levará a solução para empresas do Brasil todo”, finaliza a gestora de marketing.

Para as empresas que não possuem o convênio com a Farmácia Rosário e desejam receber uma apresentação desta nova funcionalidade basta enviar um e-mail para convenio@farmaciarosario.com.br com os dados da empresa solicitando uma apresentação.

Sobre a Farmácia Rosário

A Farmácia Rosário tem uma história de 91 anos na cidade de São Carlos. Atualmente, possui 30 lojas na região, oferece serviços de manipulação e farmacêuticos, convênios para empresas e muito mais. Está presente fisicamente também nas cidades de Ibaté, Brotas, Itirapina, Araraquara e São José do Rio Preto e virtualmente https://www.farmaciarosario.com.br com entrega em até 48 horas para todo o Brasil. De maneira inovadora a Farmácia Rosário disponibiliza para seus clientes da cidade de São Carlos diversos Serviços Farmacêuticos.

Procure uma loja Rosário e se informe sobre todas as novidades que a rede tem para seus clientes!

