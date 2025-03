Ecovita Construtora chega a SÃ£o Carlos com o lanÃ§amento de 189 unidades

Uma ótima notícia para quem deseja conquistar a casa própria: a Ecovita Construtora, especialista em moradias, chegou a São Carlos!

O meeting de lançamento para corretores foi realizado no último dia 11, na Imobiliária Cardinali, que terá exclusividade na comercialização das unidades. Mateus Pitta, Gerente de Marketing da Cardinali, celebrou a chegada da Ecovita:

“É um prazer muito grande receber a Ecovita em São Carlos. Particularmente, tive a oportunidade de visitar as obras em Bauru e fiquei bastante impressionado com a qualidade do produto. O alto nível e a excelência construtiva são o grande foco da empresa, o que nos dá muita segurança nessa parceria”, ressalta.

O novo empreendimento contará com subsídios do Programa Minha Casa, Minha Vida e financiamento pela Caixa Econômica Federal. As casas terão dois quartos, vaga de garagem e quintal com possibilidade de ampliação. Além disso, o bairro planejado contará com infraestrutura completa e áreas de lazer construídas pela Ecovita.

Agora em São Carlos!

A Ecovita Construtora já entregou mais de 115 empreendimentos e 15 mil unidades. Presente em 51 cidades, agora chegou a vez de São Carlos!

Com sede em Bauru (SP), a empresa é especializada na construção de imóveis em diferentes configurações, desde núcleos habitacionais a residenciais verticais. Atua no planejamento, execução e administração de todas as etapas da obra, incluindo infraestrutura, áreas de lazer, espaços de convivência e jardinagem.

Reconhecida por sua seriedade e profissionalismo, possui certificações de qualidade e, desde 2024, integra a lista das 100 maiores construtoras do Brasil, segundo o Ranking Intec. Para mais informações, acesse: ecovitaconstrutora.com.br.

Casas com a qualidade Ecovita

O lançamento são-carlense dará continuidade ao projeto do Residencial Ipê-Mirim, que já vendeu mais de 500 unidades na cidade. A Ecovita será responsável pela comercialização e construção desta nova fase.

“A nova fase do Ipê-Mirim terá o DNA de altos padrões de qualidade que são marca registrada da Ecovita. Implantaremos nesse projeto nosso método de trabalho e nossos processos, que são pautados pelo respeito e cuidado com os clientes. Isso garantirá um novo Ipê-Mirim para São Carlos”, afirma Eliana Tozzi, Gerente Comercial da Ecovita.

Já Mateus aposta no sucesso da parceria e destaca os diferenciais da empresa: “Tenho certeza do sucesso. Aliando qualidade a um produto que todo mundo gosta, que são casas, e ao processo construtivo da Ecovita, o resultado será garantido.”

Os interessados em saber mais podem procurar a Imobiliária Cardinali, localizada na Av. Trabalhador São Carlense, 2001, ou entrar em contato pelo telefone (16) 2107-8000.