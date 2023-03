Construtora de São Carlos está entre as 100 maiores do país

O evento, que é promovido pela INTEC Brasil, ranqueia e premia as 100 Maiores Construtoras do País, com base na metragem construída no ano anterior, além de idoneidade e reputação de mercado.

O Grupo Plano

Equipe celebra a conquista de colocação no Ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil.

Conhecido por seus empreendimentos líderes em valorização e revenda, e tradição de mais de 40 anos no mercado, o Grupo Plano segue em franco desenvolvimento, com obras em andamento e em fase de conclusão na cidade de São Carlos, além de mais 4 lançamentos previstos para este ano no interior do estado – todos seguindo um alto padrão de construção, com a maioria das unidades acessíveis pelo programa Minha Casa Minha Vida.

Obra Parque dos Girassóis – São Carlos. Últimas unidades disponíveis.

Alexandre Castilho – Presidente do Grupo Plano

A edição de 2023 do Ranking Nacional da Construção Imobiliária acaba de classificar o Grupo Plano como uma das maiores construtoras do Brasil.

“Figurar entre as maiores construtoras do país representa um reconhecimento de mercado e uma crescente demanda por nossos produtos, que apresentam projetos únicos, com excelência em qualidade e diferenciais de alto padrão disponíveis para a classe média – como vagas cobertas, sacada gourmet e localizações centrais. Além disso, somos uma empresa muito bem conceituada e comprometida com a satisfação do cliente, isso com certeza também contribui para esse crescimento tão virtuoso”, celebra Alexandre Castilho, Presidente do Grupo Plano.

Chegada em Araraquara marca um ano de expansão

Presente em mais de 15 cidades, o Grupo Plano segue expandindo sua atuação. A chegada em Araraquara, com o Parque dos Girassóis, promete movimentar o mercado imobiliário da região e apresentar um produto que reflete toda qualidade e exclusividade presentes em seus projetos.

Parque dos Girassóis – Breve lançamento em Araraquara

Seguindo o propósito de oferecer qualidade de vida, conforto e praticidade através de empreendimentos localizados em regiões centrais, o Grupo Plano traz para Araraquara um condomínio-clube completo que marcará presença em umas das melhores localizações da cidade - ao lado do Poupatempo e a pouquíssimos minutos do centro.

O empreendimento, que se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida, contará com apartamentos de 2 dormitórios, 2 banheiros (sendo 1 suíte), elevador, sacada gourmet, vagas cobertas e lazer completo.