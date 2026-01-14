Conheça o Eccolo Coworking Criativo em São Carlos

Espaço que inspira, energia que transforma, ideias que ganham vida! Esse é o espírito do Eccolo Coworking Criativo, o primeiro espaço de coworking criativo de São Carlos.

“Eccolo”, do italiano “aqui está ele”, nasce com a proposta de ser muito mais do que um local de trabalho: é um ambiente vibrante, pensado para conectar pessoas, estimular a criatividade e promover a troca de saberes e experiências — inclusive em um diálogo cultural entre Brasil e Itália.

Voltado a profissionais do design, arquitetura, audiovisual, artes, publicidade, marketing e de outras áreas, o Eccolo oferece a estrutura ideal para inovar, compartilhar e transformar conceitos em realidade, com conforto, segurança e conveniência para trabalhar melhor, com mais foco, privacidade e bem-estar

Infraestrutura completa

Com ambientes climatizados, móveis ergonômicos, internet wi-fi e entrada de luz natural, o Eccolo conta com:

Recepção

Estações de Trabalho Rotativas e Exclusivas

Sala de Reunião para até 10 pessoas

Sala de Atendimento/Reunião para até 4 pessoas

Auditório para até 20 pessoas

Sala Ateliê para até 10 pessoas

Salas Privativas

Estúdio

Endereço Comercial

Endereço Fiscal

Planos flexíveis para cada momento do seu trabalho

No Eccolo, você escolhe como e quando trabalha

Locação por hora

1/2 Período

Diária

Plano Mensal

Plano Trimestral

Plano Semestral

Plano Anual

INFORMAÇÕES:

(16) 3960-0489

contato@eccolo.com.br

www.eccolo.com.br

@eccolo.coworking



Endereço:

Rua Conde do Pinhal, 3237 – Vila Nery – São Carlos/SP