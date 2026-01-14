Conheça o Eccolo Coworking Criativo em São Carlos

Espaço que inspira, energia que transforma, ideias que ganham vida! Esse é o espírito do Eccolo Coworking Criativo, o primeiro espaço de coworking criativo de São Carlos.
“Eccolo”, do italiano “aqui está ele”, nasce com a proposta de ser muito mais do que um local de trabalho: é um ambiente vibrante, pensado para conectar pessoas, estimular a criatividade e promover a troca de saberes e experiências — inclusive em um diálogo cultural entre Brasil e Itália.
Voltado a profissionais do design, arquitetura, audiovisual, artes, publicidade, marketing e de outras áreas, o Eccolo oferece a estrutura ideal para inovar, compartilhar e transformar conceitos em realidade, com conforto, segurança e conveniência para trabalhar melhor, com mais foco, privacidade e bem-estar
Infraestrutura completa
Com ambientes climatizados, móveis ergonômicos, internet wi-fi e entrada de luz natural, o Eccolo conta com:
- Recepção
- Estações de Trabalho Rotativas e Exclusivas
- Sala de Reunião para até 10 pessoas
- Sala de Atendimento/Reunião para até 4 pessoas
- Auditório para até 20 pessoas
- Sala Ateliê para até 10 pessoas
- Salas Privativas
- Estúdio
- Endereço Comercial
- Endereço Fiscal
Planos flexíveis para cada momento do seu trabalho
No Eccolo, você escolhe como e quando trabalha
- Locação por hora
- 1/2 Período
- Diária
- Plano Mensal
- Plano Trimestral
- Plano Semestral
- Plano Anual
INFORMAÇÕES:
(16) 3960-0489
contato@eccolo.com.br
www.eccolo.com.br
@eccolo.coworking
Endereço:
Rua Conde do Pinhal, 3237 – Vila Nery – São Carlos/SP