quarta, 14 de janeiro de 2026
Espaço que inspira

Conheça o Eccolo Coworking Criativo em São Carlos

14 Jan 2026
Espaço que inspira, energia que transforma, ideias que ganham vida! Esse é o espírito do Eccolo Coworking Criativo, o primeiro espaço de coworking criativo de São Carlos.

“Eccolo”, do italiano “aqui está ele”, nasce com a proposta de ser muito mais do que um local de trabalho: é um ambiente vibrante, pensado para conectar pessoas, estimular a criatividade e promover a troca de saberes e experiências — inclusive em um diálogo cultural entre Brasil e Itália.

Voltado a profissionais do design, arquitetura, audiovisual, artes, publicidade, marketing e de outras áreas, o Eccolo oferece a estrutura ideal para inovar, compartilhar e transformar conceitos em realidade, com conforto, segurança e conveniência para trabalhar melhor, com mais foco, privacidade e bem-estar

Infraestrutura completa

Com ambientes climatizados, móveis ergonômicos, internet wi-fi e entrada de luz natural, o Eccolo conta com:

  • Recepção
  • Estações de Trabalho Rotativas e Exclusivas
  • Sala de Reunião para até 10 pessoas
  • Sala de Atendimento/Reunião para até 4 pessoas
  • Auditório para até 20 pessoas
  • Sala Ateliê para até 10 pessoas
  • Salas Privativas
  • Estúdio
  • Endereço Comercial
  • Endereço Fiscal 

Planos flexíveis para cada momento do seu trabalho

No Eccolo, você escolhe como e quando trabalha

  • Locação por hora
  • 1/2 Período
  • Diária
  • Plano Mensal
  • Plano Trimestral
  • Plano Semestral
  • Plano Anual

INFORMAÇÕES:
(16) 3960-0489
contato@eccolo.com.br
www.eccolo.com.br
@eccolo.coworking


Endereço:
Rua Conde do Pinhal, 3237 – Vila Nery – São Carlos/SP

