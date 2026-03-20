O Colégio Jardim da Criança está com matrículas abertas para a Educação Infantil em São Carlos, oferecendo atendimento para crianças de 4 meses a 6 anos em um ambiente acolhedor, seguro e preparado para o desenvolvimento integral dos alunos.

Com foco na qualidade do ensino, a instituição trabalha em parceria com o sistema educacional Netbil, proporcionando uma aprendizagem moderna, estruturada e alinhada às melhores práticas pedagógicas.

Além do período regular, o colégio também disponibiliza atividades complementares que ampliam o cuidado e o desenvolvimento das crianças. Entre elas está a recreação em contraturno, voltada para alunos de 3 a 10 anos, com atividades lúdicas e educativas supervisionadas por profissionais especializados. Aos sábados, das 8h às 13h30, a unidade também oferece recreação para crianças de 4 meses a 10 anos, promovendo momentos de diversão, socialização e cuidado.

Pensando na rotina das famílias, o horário de funcionamento durante a semana é das 6h30 às 18h30, garantindo praticidade e segurança no dia a dia.

O Colégio Jardim da Criança conta ainda com uma equipe de profissionais qualificados, incluindo especialistas em Educação Especial, assegurando inclusão, atenção individualizada e respeito às necessidades de cada criança.

A instituição mantém parcerias com o Sindicato do Comércio e o Sindicato dos Metalúrgicos, oferecendo descontos exclusivos para associados dessas entidades.

Como incentivo, as matrículas realizadas durante o mês de março contam com condições especiais. A proposta da instituição é proporcionar um ambiente onde aprender seja uma experiência leve, divertida e repleta de cuidado.

COLÉGIO JARDIM DA CRIANÇA

Endereço: Rua Treze de Maio, 2835, no Jardim São Carlos.

Contatos: (16) 3416-4441 ou pelo WhatsApp (16) 99159-2303 ou clique aqui

Instagram @colegiojardimdacrianca.

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