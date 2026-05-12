Oba Hortifruti inaugura unidade em São Carlos com geração de empregos e novo conceito de loja

São Carlos recebe, no dia 14 de maio, a nova unidade do Oba Hortifruti, localizada na Avenida Bruno Ruggiero Filho, na região do Parque Santa Felícia. A chegada da rede à cidade marca mais um movimento de expansão da marca no interior paulista e traz ao município o conceito Farm, modelo de loja inspirado no universo das fazendas e na valorização da experiência de compra.

A operação inicia as atividades com a geração de 145 empregos diretos e estrutura voltada ao atendimento diário dos clientes, incluindo estacionamento com 78 vagas e serviços de delivery via aplicativo e plataforma própria.

Com 1.400 m² de área de vendas, a unidade reúne setores como hortifrúti, açougue, peixaria, padaria, adega, frios, mercearia, linha oriental e opções voltadas à praticidade no dia a dia. O espaço também contará com produtos da marca própria Oba Bem Querer, desenvolvidos a partir de uma curadoria focada em qualidade e conveniência.

Segundo Alex Brito, CEO da rede, a escolha por São Carlos acompanha o potencial de crescimento da cidade e o perfil do consumidor local.“São Carlos é uma cidade dinâmica, com um público exigente e atento ao que consome. Nossa chegada reforça o compromisso de levar uma operação estruturada, com excelência na seleção de produtos, variedade e atendimento”, afirma.

O conceito Farm propõe uma ambientação mais acolhedora, inspirada no campo, com elementos visuais e sensoriais que buscam aproximar o consumidor da origem dos alimentos. A experiência também inclui espaços lúdicos e personagens distribuídos pela loja, criando um ambiente voltado às famílias.

Eleito cinco vezes o melhor hortifruti de São Paulo, segundo pesquisa Datafolha, o Oba soma mais de 75 lojas espalhadas pelos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

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