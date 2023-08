Casas do Dream Santo Antônio, o seu Direcional em São Carlos

Obras do Dream Santo Antônio estão a todo vapor - Crédito: divulgação

As Casas do Dream Santo Antônio da Direcional estão com as obras a todo vapor, e após o sucesso das fases anteriores, a terceira fase chega com condições imperdíveis para você realizar o sonho da casa própria. São Casas de 2 dormitórios, quintal com a possibilidade de ampliação, lazer completo e vaga de garagem.

Seu Lar, Seu Refúgio

Nossas casas são espaços para você ser você mesmo. Quintal para relaxar, brincar e cultivar momentos especiais em família.

Facilidades para Você

Sua entrada pode ser parcelada em até 52x, tornando o sonho da casa própria acessível. E não é só isso: Descontos de até R$ 55.000,00 com o novo programa Minha Casa, Minha Vida, o ITBI é grátis e você ainda pode utilizar o seu FGTS. Com renda familiar a partir de R$ 3.500,00, o seu novo lar está ao seu alcance.

Viva a Vida que Você Merece

Desfrute de uma área de lazer pensada para todas as idades. Um playground para as crianças, um espaço para se exercitar ao ar livre e um parque linear com pista de caminhada para relaxar e se conectar com a natureza. Aqui, você vive no seu ritmo, aproveitando cada momento.

Visite-nos e Conheça a nossa Casa Modelo

Venha conhecer a nossa casa modelo na obra do Dream. Agende uma visita com um de nossos consultores e realize o sonho da Casa Própria morando em um bairro planejado. É hora de fazer seu sonho virar realidade. Não perca esta chance!

Stand de vendas: Av. São Carlos, 2581 – Centro, São Carlos - SP, 13560-011

Central de vendas via Whatsapp. (31) 4020-0400

Acesse o site e saiba mais: https://direcional.com.br/empreendimentos/dream-santo-antonio/

