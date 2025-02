Baixou o preço! Oportunidade: casa no condomínio Terra Nova: somente R$ 350 mil

Realize o Sonho da Casa Própria com Esta Oportunidade Imperdível!

Se você sempre desejou sair do aluguel e conquistar um lar para chamar de seu, essa é a sua chance! Uma casa novinha, pronta para morar, no Condomínio Terra Nova – com toda a documentação regularizada e possibilidade de financiamento facilitado.

Detalhes do imóvel:

2 dormitórios, sendo 1 suíte

Sala ampla e aconchegante

Cozinha moderna e bem planejada

Área de serviço funcional

Quintal espaçoso para lazer e bem-estar

De R$ 364.000 por apenas R$ 350.000!

Saiba mais aqui

Há opções de outras casas também no Botafogo, Terra Nova, Broa e no Santa Felícia

Não deixe essa oportunidade escapar! Essa pode ser a casa dos seus sonhos, com condições especiais para você fechar negócio agora mesmo.

Entre em contato e agende uma visita:

(16) 99747-3424 | (16) 99796-3762