Aumenta a confiança do consumidor e demanda por moradia continua elevada

O primeiro trimestre de 2023 foi bastante positivo para o mercado imobiliário e este fato se deve a alguns fatores como o aumento da confiança do consumidor que, segundo o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), cresceu 2,5 pontos na passagem de fevereiro para março deste ano. Além disso, uma pesquisa da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) mostra que 31% dos brasileiros estão em busca de um imóvel próprio, seja para sair do aluguel, investir ou aumentar seu patrimônio. O estudo apontou que o motivo de compra do imóvel passou a ser uso próprio para 75% dos entrevistados e 25% como investimento. Os dados foram obtidos por meio de entrevista feita com 1.200 pessoas de todas as regiões do Brasil com perfil de renda familiar a partir de R$ 3 mil.

“Essas notícias são muito positivas para o mercado imobiliário e para a economia em geral, pois a confiança do consumidor é um indicador importante da crença das pessoas sobre sua capacidade financeira. Esses dados mostram que os consumidores estão mais propensos a tomar decisões importantes e se sentem mais seguros para investir em um financiamento imobiliário a longo prazo”, explica Pedro Donadon, CEO da ADN Construtora.

A melhor oportunidade é investir em empreendimentos verticais e conquistar o próprio imóvel, diz o CEO da ADN Construtora, Pedro Donadon.

Demanda por moradia

Com essa alta na confiança, muitos consumidores estão se sentindo mais seguros para realizar investimentos em diversos setores, incluindo o mercado imobiliário. E é justamente nesse momento que as construtoras lançam seus produtos para atender perfis variados de compradores, tanto para aqueles que desejam um imóvel para morar como para os que desejam investir.

Segundo Pedro Donadon, o crescimento no setor se deve também às condições de financiamento e diferenciais dos empreendimentos verticais que estão cada vez mais atrativos. “Desde os programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida e outras facilidades como o pagamento da entrada do imóvel em até 60 meses, que é realizado na ADN Construtora dependendo do perfil do comprador, os consumidores estão buscando cada vez mais qualidade de vida e segurança que os empreendimentos verticais oferecem, aliás este é o novo formato mais atrativo, pois concentram todos os atributos de um condomínio-clube”, diz o CEO

Empreendimentos da ADN Construtora no Minha Casa Minha Casa contam com diferenciais de alto padrão. (Imagem: perspectiva do empreendimento Valência Residence).

Mercado em alta e valorização do imóvel

Na ADN Construtora, os lançamentos de imóveis novos estão em alta. No primeiro trimestre de 2023 a empresa mais que dobrou o VGV em relação ao mesmo período de 2022, atingindo a marca de R$ 112,5 milhões.

“Iniciamos o ano com algumas incertezas em relação à economia brasileira, porém somos otimistas e acreditamos no potencial de qualidade, segurança e diferenciais dos nossos produtos que acabam valorizando em até 50% com o passar do tempo. Além disso, contamos com estratégias e campanhas que nos impulsiona a continuar inovando no mercado e nos coloca entre as construtoras que mais crescem no Brasil”, afirma Donadon.

Números crescentes da ADN Construtora estão associados ao nível de confiança do consumidor e diferenciais dos empreendimentos.

Melhor momento para investir

Boa parte da população iniciou 2023 já ciente das despesas e gastos como impostos que são inevitáveis neste período. Além disso, recentemente, os principais meios de comunicação anunciaram a alta dos aluguéis residenciais que, de acordo com o índice FipeZap, subiu 16,55%, quase o triplo da inflação no ano de 2022, que foi de 5,79%.

"A melhor oportunidade é investir na compra do próprio imóvel, pois a tendência é que aluguéis aumentem sempre. Com a confiança do consumidor em alta, esse é o momento ideal para investir em um imóvel próprio e garantir o seu futuro e o da sua família. E se o objetivo é adquirir um imóvel para investimento, o melhor é optar por apartamentos de dois quartos, elevador, varanda e área de lazer completa, que são os mais procurados e alugam com facilidade, além de terem excelente valorização", destaca Pedro Donadon

Imóveis financiados são alternativa para quem quer fugir da alta do aluguel ou aumentar o patrimônio. (Imagem: perspectiva do empreendimento Reserva das Amoreiras)

Sobre a ADN Construtora

Nos últimos 11 anos, a ADN Construtora tem expandido regionalmente pelo interior de São Paulo e, com isso, surgiu o Grupo ADN que prevê investir mais de R$ 700 milhões em lançamentos e gerar milhares de empregos ainda em 2023. “Estamos presentes em mais de 20 municípios paulistas e a tendência é crescer nossa atuação cada vez mais. Nossa expectativa é lançar 15 empreendimentos entre as cidades que já atuamos e novas praças”, completa Pedro.

Com uma equipe altamente qualificada e comprometida em oferecer o melhor atendimento, a ADN Construtora se destaca no mercado imobiliário e está pronta para ajudar os consumidores a realizar o sonho do apartamento próprio. Para conhecer mais sobre os empreendimentos e oportunidades disponíveis, acesse www.adnconstrutora.com.br.

