ADN Construtora lança campanha com 1ª parcela para depois do Carnaval

Com o mote “Pague a 1ª parcela após o Carnaval" a ADN Construtora acaba de lançar a sua campanha especial para celebrar a maior folia do mundo. A campanha envolve condições especiais de pagamento nesse momento do ano que muitas pessoas estão com a renda comprometida. Aquele que optar por comprar um apartamento só pagará a primeira parcela após o Carnaval.

Com início em 16 de janeiro, a nova campanha contempla filmes de 10 e 30 segundos para TV aberta e fechada, outdoors e peças online para site e redes sociais. “Estamos falando de um dos períodos mais críticos do ano quando o assunto são contas a pagar. Por isso, nos colocamos no lugar do cliente que está mergulhado nos gastos das festas de fim de ano, IPTU, IPVA, matrículas, entre outros custos e proporcionamos condições especiais para que não precise adiar a realização de um dos maiores sonhos. Por isso desenvolvemos uma campanha unindo o espírito festivo e a possibilidade de viabilizar a realização do próprio lar”, diz Bruno André, gerente de marketing da ADN Construtora.

